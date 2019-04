Un ex-Président nous écris !

Un ex-président de la République française nous a contacté pour se plaindre du profond ennui dans lequel il se morfond depuis qu’il n’est plus en fonction et pour participer avec sa plume à notre modeste espace complotiste.

Cette plume vive de la nation, fendant les eaux de la Seine aussi vite qu’un bateau-mouche taïwanais sur l’Oneroque se met donc au service d’une cause étrange.

L’auguste correspondant n’a pas tari d’éloges à notre égard : « Vous n’avez pas été gentil à mon égard en me dépeignant comme un demeuré ! « … »A un certains moment je croyais avoir affaire à de méchants négationnistes et moi, si j’étais président, j’aurais appelé illico presto mon ministre de l’intérieur pour vous faire subir toute la rigueur de la loi, mais je pense pas que Castaner aurait fait le boulot, le bougre, il ne pense qu’à s’amuser en boîte ! Le Guéant aurait peut-être agi avec ses petits copains dealers Arabes et les gars du milieu, mais vous voyez, il a une tendance nettement sadique et kleptomane et n’est donc pas fait pour ce métier (…) »Non mais pour qui vous vous prenez en divulguant certaines fausses informations plus vite que BFM TV et CNN ? »

Ces critiques sont toutefois atténuées par le côté poétique de ce président et sa propension à délirer sous la pleine lune si jamais il lui arrive de lever la tête vers le ciel. Il affirme vouloir réformer la France de fond en comble, jusqu’au dernier fond de grenier, qu’il n’est pas du tout content des prestations de Macron : » ce gars là ne sait pas ce que c’est que c’est, pour un Président de la République, que s’envoler en plein milieu de la nuit avec un scooter !…Il en est encore à l’école chouchou de la classe toujours obéissant », « moi Président ! les cons de la cour des comptes m’ont refusé une Harley Davidson, sinon je me serai envolée avec ! Je suis une âme rebelle, pas question de rester les bras croisée à la première table devant ma maîtresse ! »

Il divulgue enfin ses projets immédiats : » je suis en train d’élaborer une oeuvre majeure pour la France et le destin du monde…un livre où les solutions proposées à la France seront étudiées par les historiens dans mille ans ! Ne riez pas, vous savez qui je suis et je ne ris pas moi ! Un Président normal ne rit pas ! Il ripaille. Sourit un peu mais ne rit pas. C’est réserves aux vulgaires. » …mais notre ami est gagné par l’ennui : « le monde n’est plus ce qu’il était. La France n’est plus. Il faut identifier le mal moderne par un pronom et un verbe : je m’ennuie ! »

Cet ennui aurait poussé cet ex-chef suprême des Armées françaises à vouloir rejoindre notre équipe : » Moi Président je peux vous être fort utile ! Vous n’aurez qu’à recopier mes discours et vous seriez fameux ! Et vous pouvez toujours me payer les royalties par facilités »

Sacré bleu, ils n’oublient jamais les sous ces Chefs qui nous gouvernent ou nous ont gouverné !

En attendant le premier article de cet illustre président qui s’ennuie, profitez de cette journée du 01 avril 2019 et éloignez vous un peu des écrans. Rien ne vaut les radiations solaires et les rayons cosmiques.

Publicités

Articles similaires