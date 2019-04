Donald Trump en fournisseur de la technologie nucléaire militaire à Ryad ou comment le monde est devenu un endroit plus sûr…

Le président US Donald Trump semble déterminé à transférer des missiles balistiques et des armes nucléaires en Arabie Saoudite. Il ne s’agit pas de transfert de technologies y afférentes mais d’une vente clé en main. Cette politique dangereuse bouleverse totalement le semblant d’équilibre stratégique au Moyen-Orient et dans le monde et s’inscris en porte à faux avec l’ensemble des principes de la politique étrangère US visant à lutter contre la prolifération nucléaire dans le monde depuis le démantèlement de l’ex-Union Soviétique et réduit à néant les efforts titanesques fournis par la machine de guerre US à cet effet.

L’Irak de Saddam Hussein a été envahi en 2003 sur le fallacieux prétexte des armes de destruction massives (ADM) que ce pays n’a jamais possédé.

Seize ans après la chute de Baghdad et les bouleversements majeurs intervenus au Moyen-Orient, Washington change radicalement de politique et décidé de fournir la dissuasion nucléaire au Royaume d’Arabie Saoudite sous la férule du prince héritier Mohamed Ben Salmane.

Est-ce l’effondrement total des mécanismes internationaux des désarmements qui motive la décision Américaine ? Ou est-ce à la suite de l’acquisition par Ryad de cette arme auprès d’un pays islamique allié ?

Une Arabie Saoudite disposant d’armes nucleaires ne peut garantir une sorte d’équilibre de la terreur pour neutraliser une République Islamique iranienne aspirant à la dissuasion suprême. Ce sera même le scénario contraire. Le leadership saoudien est loin d’être mature ou responsable : l’usage d’ogives atomiques sera alors déterminé par une question d’égo personnel et c’est là que réside le danger.

Le monde se dirige vers une nouvelle configuration totalement nouvelle et inédite.

Le pôle de la puissance économique s’est décalé vers l’Est.

Au Moyen-Orient, Israël qui doit la technologie nucléaire à la France des années 50, n’est plus la seule puissance nucléaire.

L’Arabie Saoudite, la Turquie et l’Iran sont les nouveaux membres d’un club longtemps restreint et interdit.

L’accès de ces pays à l’arme nucléaire déclenchera à coup sûr un effet domino assez rapide.

Plus à l’Est, le Pakistan et l’Inde, deux puissances nucléaires prolifiques, sont engagés dans une course d’armement enragée qui vient de déborder dans l’espace.

On est loin, très loin de l’assertion gratuite de Bush junior, qui affirmait péremptoirement au lendemain de la chute de Baghdad, d’une voix nasillarde, que « le monde est devenu un endroit plus sûr ! »

Quel sacré farceur ce W !

Publicités

Articles similaires