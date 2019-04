Progress MS-11 docking to the ISS

Qu’est-ce qu’une arme anti- satellite qui se place en orbite très basse assez correctement, puis se transforme en shrapnels ? C’est la technique indienne. Rustique mais imparable et fort économique! Afin qu’une telle arme soit efficace, une certaine maîtrise relative à la détection et la localisation des satellites […]

Le président US Donald Trump semble déterminé à transférer des missiles balistiques et des armes nucléaires en Arabie Saoudite. Il ne s’agit pas de transfert de technologies y afférentes mais d’une vente clé en main. Cette politique dangereuse bouleverse totalement le semblant d’équilibre stratégique au Moyen-Orient et dans […]