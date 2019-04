Note solitaire à soi-même…

Note à soi-même:

Tout entité étatique ou État gangrené par une bureaucratie de plus en plus compliquée développe un langage politiquement correct annonçant une faillite, un déclin et une ruine inéluctables.

De ce point de vue, des puissances prétendant à l’hégémonie globale sont condamnées à sombrer et les prémisses de ce déclin assez visibles annoncent la chute.

Les difficultés bureaucratiques ubuesques, impossibles à surmonter et quasi-caricaturales auxquelles on est confrontés en France et aux États-Unis à titre d’exemple, laissent perplexes quant aux capacités de ces pays à survivre au delà de l’an 2090.

L’idéologie, la ploutocratie et la bureaucratie sont des maladies fatales pour un empire, État ou royaume.

