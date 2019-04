Washington vient de classer le Corps des Gardiens de la Révolution iranienne, un corps d’élite des forces armées de la République islamique d’Iran comme une organisation terroriste.

Cette escalade inédite aura des répercussions immédiates : Téhéran s’apprête à classer l’US Army dans sa propre liste des organisations terroristes.

L’installation d’une base militaire iranienne dans le Nord-Ouest de la Syrie et les efforts iraniens visant à expulser les forces US d’Irak et de Syrie orientale laissaient prévoir une telle décision, d’autant plus que Washington n’a plus les moyens de sa politique au Moyen-Orient.

En ce mois d’avril 2019, deux forces armées régulières se retrouvent sur une liste des organisations ou entités terroristes : le Corps des Gardiens de la Révolution iranienne (IRGC), l’une des forces les plus puissantes du Golfe arabo-persique et du Moyen-Orient, et l’Armée Américaine (US Army), l’une des principales branches de la plus puissante machine de guerre de la planète.

