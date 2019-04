La situation en Libye est plus que chaotique et aucune force au monde ne semble capable de rétablir l’ordre dans ce pays nord-africain où deux gouvernemenys rivaux se disputent les très riches ressources.

Des années de présence militaire US fort discrète en Libye a appris au Pentagone que les forces US n’ont aucune chance de survivre à une attaque directe d’une milice lourdement armée et composée de combattants issus de tous les pays du Maghreb et du Sahel.

L’épisode sanglant de l’assaut armé mené par un groupe non identifié contre le consulat US à Benghazi au cours duquel l’ambassadeur US Stevens et un nombre non divulgué de Navy Seals furent tués puis l’extrême difficulté des militaires US à contrôler des milices qu’ils étaient sensés entraîner ont démontré que s’il a été relativement aisé d’abattre le régime de Gaddafi, il est strictement impossible d’intervenir dans ce pays où les fortunes colossales bâties en un temps record ont permis l’émergence de véritables seigneurs de guerre.