L’inamovible « Premier ministre » israélien Benyamin Netanyahu qui se croit investi de la qualité de dictateur telle que conçue dans l’acception Romaine ancienne, se présente à un cinquième mandat malgré les innombrables affaires de corruption qu’il traîne depuis des années.

Qu’à cela ne tienne, en bon homme politique, il ose tout avec sa face de joueur de poker de très mauvaise foi, exposant un peu plus la décadence d’une prétendue démocratie de façade ou plutôt de farce.

Le mythe d’Israël en tant qu’oasis de la démocratie dans un océan de tyrannies arabes aura bien vécu. C’était d’ailleurs un slogan de propagande inventé par des boîtes de com, répété à tue-tête par les médias occidentaux aux ordres du capital qui voulaient plus de subventions. C’était une autre époque.

Loin des ideaux des promoteurs du sionisme initial, Israël est devenue une ploutocratie mutante monstrueuse où il n’y a plus aucune sorte d’éthique ou morale. Il y a un État de façade et un État profond dont les tentacules mafieuses s’étendent très loin des rivages méditerranéens de la Palestine.

Quel que soit notre opinion ou notre rapport par rapport au Sionisme en tant d’idéologie nationaliste exclusive, il est évident que cette idée fort ancienne est morte et enterrée. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Israël est en crise post-sionisme, pris dans l’engrenage du culte de l’argent et de la spéculation immobilière sans fin, domaine sur lequel règnent des requins sans foi ni loi dont la fortune influe directement sur la politique du gouvernement israélien.

Cependant le problème le plus inquiétant pour la majorité des israéliens dont une partie demeure aveuglée par un trop plein d’idéologie et une haine irrationnelle contre un monde de persécuteurs éternels, est l’absence de chefs militaires valables ou capables.

Contrairement aux années 60 et 70, Israël ne dispose plus de généraux compétents. Conséquence du projet de société dominé exclusivement par le gain matériel en dehors de toute éthique et le nivellement par le bas, voire l’abrutissement d’une masse dont les passions sont encouragées et exacerbés par un pouvoir kleptomane et fort retors. C’est le plus grand danger qui menace Israël et non pas l’avancée du Hezbollah Libanais au Golan et encore moins l’Iran.

Chaque groupe humain a les dirigeants qu’ils mérite. Netanyahu est le fossoyeur d’Israël.

Aux dernières nouvelles Netanyahu et son rival Ganz, tous Ashkénazes, se disputent le titre comme de vulgaires petits potentats de République bananière. Israël n’étant pas une république (ils abhorrent ce terme), c’est donc un vaudeville doté d’armes et de missiles nucléaires, chimiques, biologiques et radiologiques.

Cinq mandats pour un Chef de gouvernement, cela fait mauvais genre, même pour une démocratie de façade caricaturée à outrance.