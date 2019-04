Comme nous l’avons évoqué ici, le Parlement iranien a ratifié une loi désignant et classant l’US Centcom, le commandement militaire US de la région centrale du monde, comme une organisation terroriste. La Syrie, pays allié de l’Iran, suivra certainement l’exemple iranien et classera le Centcom US comme une organisation terroriste.

Sans surprise aucune, l’Iran a ainsi réagi à la decision de Washington de désigner le Corps d’élite des Gardiens de la Revolution comme une entité terroriste.

La zone des opérations de l’US Centcom inclue tout le Moyen-Orient, l’Égypte et l’Afrique et s’étend jusqu’en Asie centrale. Cette zone couvre plus de 70 % du monde musulman avec une présence particulière en Irak (seconde guerre du Golfe de 1991, invasion de l’Irak de 2003) et en Afghanistan (2001 jusqu’à présent).

La définition déjà fort controversée, incomplète, flottante, idéologiquement orientée, imparfaite, biaisée et imprécise du terrorisme international vient de voler en mille éclats par les actions du président US Donald Trump. Ce dernier semble s’evertuer à abattre tous les totems tutélaires érigés en monuments sacrés par l’idéologie néoconservatrice et démocrate des vingt dernières années.

Au final, pour la première fois dans l’histoire contemporaine, deux forces armées régulières se désignent réciproquement comme des organisations terroristes. Ce qui aurait constitué un casus belli mais les temps sont à la retenue des deux côtés.

Les rapports de force et l’équilibre stratégique flottant au Moyen-Orient ne sont plus en faveur de Washington. Conséquence logique de deux décennies d’errements et de perdition au détriment des intérêts stratégiques réels des États-Unis, littéralement piégés par les lobbies pro-israéliens.