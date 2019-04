Un porte-parole du mouvement des Talibans d’Afghanistan a affirmé le 10 avril 2019 que des combattants talibans ont abattu un bombardier stratégique américain lourd de type B-52H Stratofortress au moment de sa phase de décollage de la base aérienne de Shurâb, dans la province de Helmand, en Afghanistan méridional.

Le porte-parole officiel des Talibans d’Afghanistan, Qari Muhammad Yussaf Ahmad, a précisé que “les Mudjahidines ont abattu tôt ce matin [journée du 10 avril 2019] un bombardier stratégique lourd américain de type B-52 avec des armes lourdes à l’aérodrome militaire de Shurâb, region de Lar, district de Washir, province de Helmand, au sud de l’Afghanistan…l’avion géant a été abattu et une fumée épaisse s’élève dans le ciel…”

Le communiqué officiel des Talibans, diffusé dans le cadre de la grande offensive annuelle du printemps évoque la destruction du bombardier stratégique et de pertes en vies humaines.

Une autre source pakistanaise affirme que des combattants Talibans quasiment illettrés, issus des couches les plus pauvre du milieu rural de la province la plus pauvre et la plus reculée d’Afghanistan, sont parvenus à abattre un bombardier stratégique lourd à très long rayon d’action, le mythique B-52 US avec de vieux canons soviétiques de 23 mm et des…roquettes !

Du côté de Washington, c’est le silence absolu. Ni l’ISAF ni le Centcom ou le Pentagone n’ont commenté les communiqués des Talibans d’Afghanistan faisant état de la destruction par une guérilla d’un bombardier B-52H Stratoforteresse dans la province d’Helmand. Ce qui est assez inhabituel dans la stratégie de communication militaire US.

Si l’information est confirmée, il s’agirait d’une première car ce sera la première fois qu’une guérilla dotée d’un armement obsolète arrive à abattre le bombardier lourd mythique, une des icônes de la guerre froide et de la puissance militaire US.

Conçu dans les années 50 pour emporter des dizaines de bombes atomiques et à hydrogène et à les larguer à des milliers de kilomètres de sa base, le B-52, seul appareil propulsé par huit réacteur dans l’arsenal US, n’a cessé d’être amélioré et modernisé au point où il sera toujours en activité durant les vingt à trente prochaines années.

Jusqu’ici seules des armées régulières avaient réussi à abattre des B-52 avec des missiles SAM assez sophistiqués : l’Irak de Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe de 1991 et auparavant le Vietnam du Nord avec l’aide technique de l’ex-Union Soviétique avec 43 B-52 abattus, record absolu jamais égalé depuis la guerre du Vietnam.

Le communiqué des Talibans a suscité la fureur des chefs militaires américains mais le Pentagone s’est muré dans un silence fort inhabituel et n’a pas réagi à cette annonce.

Des blogs militaires US font allusion à une terrible opération de représailles ciblant la province de Helmand sans donner trop de precisions.

L’usage des bombardiers stratégiques B-52H en Afghanistan a repris en 2016 après une interruption de dix années, lorsque les Talibans avaient réussi à reprendre significativement du terrain dans ce pays montagneux et enclavé d’Asie ou la guerre n’a jamais cessé depuis 1979.