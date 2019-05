A peine quelques jours après la visite historique de Kim Jong-Un à Vladivostok en Russie se sont écoulé que Pyongyang renoue avec la sacrée tradition du lancement de missiles balistiques. Cette fois-ci en procédant à un tir de missile balistique de courte portée depuis la ville côtière de Wonsan.

Le tir de missile nord-coréen a eu lieu à l’est de la péninsule de Gangwon-do vers 0906Z selon une déclaration du Chef d’état-major des forces armées de la Corée du Sud.

Le missile nord-coréen à courte portée s’est dirigée vers l’est avant de s’abimer en mer du Japon.

Ce tir de missile est le premier depuis l’essai du redoutable missile balistique intercontinental Hwasong-15 (Mars-15) en date du 28 novembre 2017 et pourrait inaugurer une nouvelle phase d’essais allant crescendo.

Cet essai démontre non seulement l’échec des négociations historiques avec les États-Unis d’Amérique, menées à travers deux sommets inédits entre le dirigeants nord-coréen Kim Jong-Un et le président US Donald Trump à Singapour et Hanoï mais également les efforts de médiation entrepris par Moscou pour parvenir à une reprise de ces négociations.

Pyongyang renoue ainsi avec ses leviers de pression conventionnels. La Corée du Nord a officiellement demandé à Washington d’écarter Bolton et Pompeo de l’équipe des négociateurs US. Une demande que le gouvernement US ne semble pas être prêt à satisfaire. Il existe en outre un profond décalage de perception entre les deux pays aussi bien autour de l’objet à négocier que sur l’ensemble des autres questions y afférant. Les nord-coréens n’auraient pas trop apprécié l’approche surannée et fort idéologique de Bolton et encore moins l’approche musclée et arrogante de Pompeo et semblent déterminés à négocier sur un pied d’égalité avec Washington. Ce que Washington refuse absolument.

Pour l’État profond US, la seule option acceptable pour la Corée du Nord est celle d’un désarmement nucléaire et balistique complet et sans conditions. Or, la réalité du rapport de force en Asie du Nord-Est est totalement en contradiction avec les desiderata des “faucons” de l’administration américaine. La Corée du Nord n’a jamais évoqué un jour un éventuel abandon de ses armes de dissuasion nucléaires ou balistiques. Plus encore, si Pyongyang semble hautement intéressé par un développent économique en coopération avec une Corée du Sud débarrassée de l’influence américaine, il n’abandonnera jamais des armes qu’il considère comme son seul gage de survie et l’unique moyen de tenir ses adversaires à distance.

Beaucoup d’analystes se sont trompés lourdement sur les relations que la Corée du Nord entretient avec la Russie et la Chine. Cette méprise est compréhensible si l’on connaît pas l’état d’esprit des nord-coréens qui semblent fortement attachés à leur indépendance vis à vis de leurs alliés même si l’influence chinoise paraît déterminante mais jamais décisive. Pyongyang sait dire “Non”. Ce que le Japon, voisin et adversaire acharné de la Corée du Nord, ne peut pas faire depuis 1945.

Enfin, la Corée du Nord semble avoir tenu à saluer l’avènement du nouvel empereur du Japon et l’ère Reiwa par un petit feu d’artifice.