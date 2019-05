Depuis le début de la guerre en Afghanistan, des dizaines, voire des centaines d’aéronefs et d’hélicoptères appartenant soit à la coalition internationale soit à des organisations privés se sont abîmés dans les montagnes de ce pays enclavé d’Asie. Officiellement, tous ces appareils volants ont été endommagés ou perdus suite à un ou plusieurs incidents techniques. Ce que l’on sait peu est que dans la plupart des cas, ce fameux “incident technique” est une roquette RPG, des tirs de mitrailleuse lourde ou un missile Sam portatif comme celui, très vraisemblablement un 9K32 Strela, qui apparaît dans cette vidéo d’anthologie.

Les incidents techniques ont succédé aux mauvaises conditions météorologiques, deux causes assez vraisemblables susceptibles de causer le crash d’aéronefs. Plus récemment, les aéronefs de combat les plus avancés ont eu maille à partir avec des… oiseaux migrateurs.

En Afghanistan, les aéronefs tombent si fréquemment que les bergers des régions reculés de ce pays croient que c’est un phénomène naturel et qu’il en est ainsi.

Un jour, on saura réellement combien d’avions et d’hélicoptères ont été abattus durant la désastreuse guerre d’Afghanistan. Pour le moment, c’est un sujet plus que tabou, puisqu’il n’existe pas.