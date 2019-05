Un peu comme dans la structure géostratégique ternaire décrite dans la dystopie totalitaire de George Orwell en 1948, le monde de 2019 est en guerre. Une guerre mondiale hybride d’un genre totalement nouveau. Cette nouvelle guerre ne ressemble guère à la seconde guerre mondiale de 1939-1945 dont nous commémorons tant bien que mal aujourd’hui le 74ème anniversaire de sa fin en Europe, en Afrique du Nord et dans l’Atlantique.

La nouvelle guerre hybride est une dérivation d’un système basé sur la création d’une menace fictive permanente justifiant une guerre sans fin contre des acteurs non-étatiques incluant même des individus isolés à l’usage de l’ingénierie sociale par le chaos à l’aide des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour induire d’abord une série de changements sociaux plus ou moins imperceptibles, des phénomènes d’acculturation par l’aliénation ou le formatage économique, puis le changement politique, avec comme apothéose, un changement de régime sans l’usage d’un corps expéditionnaire.

Le concept de la guerre sans fin contre la terreur a échoué car les abus au nom de cette doctrine et son mépris total du Droit international a permis à des puissances comme la Russie et la Chine à revenir sur la scène internationale. Après une mainmise totale sur le Moyen-Orient, Washington s’enlise dans une série d’aventures fort désastreuses en Afghanistan et en Irak. Le chaos induit au Levant et les menaces visant la République islamique iranienne cible en filigrane l’Asie centrale musulmane, le flanc mou de la Fédération de Russie et théâtre d’opération futur contre la Chine occidentale. La Russie a donc repris pied au Levant et au Moyen-Orient en intervenant aux côtés du gouvernement syrien mais également iranien.

Si vous prenez une mappemonde, portez votre regard sur les marches occidentales de la Russie: les forces de l’OTAN (Alliance Atlantique) y sont déployées des États Baltes dans le nord jusqu’aux lignes de démarcations entre les forces de Kiev et le Dombass. D’autres forces et équipements affluent vers la Pologne, un pays qui réclame le stationnement à ses frais d’armes nucléaires US, en Roumanie, en Bulgarie dans le segment de l’Europe oriental. Plus au Nord, la Norvège et la Suède sont sous une immense pression pour rejoindre la nouvelle croisade de l’Arctique contre la Russie. Changez de cap et portez votre regard sur l’Asie centrale musulmane. La présence américaine en Afghanistan, engluée dans ce pays depuis près de deux décennies vise à surveiller cette région qualifiée de ventre mou de la Russie mais également prendre à revers et l’Iran et la Chine. L’Iran a tenté de briser son encerclement régional en se frayant une route stratégique via l’Irak vers le Levant et le rivage méditerranéen syro-libanais que Washington tente de bloquer militairement aux confins syro-irakiens. La Chine est pressée à partir de la Mer de Chine Orientale, du Tibet et du Xinjiang ou Turkestan chinois. Nonobstant les difficultés géostratégiques, la Chine poursuit sa politique de la nouvelle route de la Soie tout en accélérant la modernisation de ses outils de défense. Le positionnement de la Chine aux côtés de la Russie au Venezuela répond aux pressing de Washington dans la région Asie-Pacifique.

En Afrique, les conflits se cristallisent autour de la région des grands lacs et au Congo pour le contrôle des terres rares et de ressources minières mais le Sahel est en train de se transformer en une véritable ceinture de feu s’étendant de la Somalie jusqu’aux rivages de l’Atlantique. On notera l’inédite percée russe en République centrafricaine face aux présences militaires US, britannique et française dans les pays environnants.

L’impossibilité de continuer les opérations de changements de régimes visant des pays hostiles a changé la donne. Les tentatives de récupérer l’enclave rebelle d’Idleb en Syrie coïncident avec des menaces américaines et européennes contre l’Iran sous le prétexte de la remise en cause de certaines clauses d’un Accord sur le nucléaire iranien qui n’a a été rejeté il y a un an par l’administration Trump. Aux Caraïbes, le Venezuela est menacé d’une intervention militaire en bonne et dure forme tandis qu’au détroit de Taïwan, des destroyers US y paradent à quelques centaines de milles marins des chantiers navals où les troisième et quatrième portes-avions sont en construction. Plus au nord, la Corée du Nord ne se fait plus d’illusions. Elle poursuit ses programmes d’armement. Unique moyen d’exorciser les démons de la guerre régionale.

Célébrer le 8 mai 1945 dans ces conditions s’apparente à de l’inconscience. La guerre n’est pas terminée.