La situation ne cesse de se détériorer entre l’enclave rebelle d’Idleb et les zones gouvernementales à Hama. Des forces rebelles et des organisations terroristes basées à Idleb tentent depuis des semaines des “sorties” et attaquent des positions gouvernementales syriennes. Cela entraîne systématiquement des pilonnages à l’artillerie de campagne de la part de l”Armée Arabe Syrienne (AAS). Depuis une semaine, les rebelles se montrent bien plus entreprenants et se mesurent à la base russe de Hmeimim, qu’ils ont ciblé à deux reprises avec des roquettes et des drones-kamikazes.

Sur cette vidéo diffusée aujourd’hui par la chaîne d’infos en continu syrienne Al-Ikhbarya Surya, des unités d’artillerie de l’Armée régulière syrienne pilonner des positions d’Al-Nosra près de Hama et à l’interieur de l’enclave septentrionale d’Idleb en représailles à une série de provocations ayant causé la mort de militaires et miliciens gouvernementaux. Il est clair que les rebelles d’Idleb tentent d’exploiter l’Accord russo-turc pour repasser à l’offensive, après avoir fortifié leurs positions.