Selon une source militaire indonésienne citée par l’agence d’information Associated Press, les forces armées indonésiennes ont procédé, dimanche 19 mai 2019, à l’inspection complète et minutieuse de sept (07) avions de combat français de type Dassault Rafale M (Aéronavale) ayant effectué un atterrissage d’urgence sur la base aérienne du Sultan Iskander Muda (province d’Aceh, Sumatra) en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Les appareils français ont atterri en Indonésie 90 minutes après leur décollage du porte-avions Charles de Gaulle à 100 milles marins à l’ouest de l’île indonésienne de Sumatra selon une source française.

De source indonésienne, les sept avions de combat français ont été vérifiés “boulon après boulon” et “rivet après rivet” et des experts venus d’un grand pays asiatique ont participé à l’inspection. On évoque la prise de dizaines de milliers de photographies ainsi que l’usage d’appareils à rayons X.

Le porte-avions français Charles de Gaulle est en mission dans l’océan indien après deux années d’immobilisation. Il a quitté Toulon le 05 mars dernier et il fera escale à Singapour du 31 mai au 02 juin 2019.