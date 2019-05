Fayaz Sarraj s’est rendu en urgence à Alger alors que la situation militaire et humanitaire ne cesse de se dégrader aux emvirons de Tripoli.

Le conseil présidentiel de Tripoli n’a plus le choix que de chercher l’appui militaire du puissant voisin de l’ouest pour contrer l’offensive du maréchal Haftar sur Tripoli.

Les forces du gouvernememt libyen basé à Tripoli ont bénéficié de renforts en armes et en véhicules blindés de la part de leur allié turc mais n’arrivent pas à repousser l’offensive des “gens de l’est” en référence aux milices de Haftar. Ces dernières sont appuyées par l’Arabie Saoudite, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.

De son côté le gouvernement de Tripoli est soutenu diplomatiquement par le Qatar, l’Italie et la Turquie. Paris soutient les deux gouvernements rivaux mais agit en fonction de l’évolution des rapports de force entre les donneurs d’ordre et les dividendes éventuelles en termes de parts de marché. En réalité elle soutient militairement l’acteur plus puissant. Une stratégie désastreuse à termes puisque la situation en Libye est si grave qu’ube partition du pays n’est plus à exclure.