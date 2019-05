Les provocations de l’organisation rebelle Jabhat Enosra ou Front Al-Nosra se sont multipliees ces dernières semaines et avaient nettement une visée expansionniste. Des roquettes tirées par les rebelles ont ciblé des civils vivant dans les zones loyalistes à Hama. Le Front Enosra regroupant les islamistes les plus extrémistes du Levant, est actuellement activement soutenu par la France et Israël et ne cesse de s’armer et de se fortifier en profitant des accords de désescalade et d’Accords conclus sous l’égide d’Ankara et de Moscou.

Le haut commandement militaire syrien a fini par découvrir que de tels Accords ne pouvaient que renforcer l’organisation terroriste et l’amener à tenter une nouvelle occupation du terrain.

L’artillerie de campagne et l’aviation syriennes ne cessent de pilonner et de bombarder les positions du Front Enosra mais cela ne réduira pas la capacité de nuisance des terroristes extrémistes soutenus par l’OTAN. Seule une opération militaire d’envergure visant la recapture de la province rebelle adjacente à la Turquie pourrait mettre un terme aux opérations de destabilisation mais cela pourrait aboutir à une guerre directe entre la Syrie et la Turquie et par conséquent l’OTAN.