Nous avons de bons ingrédients de la bonne vieille propagande de type “guerre froide 1.0” : les très méchants russes qui vous balancent des bombes aériennes pleines de VX sur des civils. Puis on vous présente les casques blancs, oscarisés par Hollywood et tout l’establishment de l’empire, pour leur prestations dans des mises en scène qui ont servi de “preuves” utilisées par la très sérieuse Organisation sur l’interdiction des Armes Chimiques à La Haye…Mais il y a un petit souci : les protagonistes du jeu vidéo ont un peu honte de recourir à tels procédés et en sont même un peu gênées en soulignant que les règles ont changé et que la frontière entre le bien et le mal comporte des nuances de gris dans l’échelle de la moralité. Les fameuses cinquante nuances de gris de la moralité des guerres par procuration de l’empire. En gros, il faut se salir les mains pour que le monde soit propre. Cela rappelle un peu trop les arguments en faveur de la torture systématique pratiquée par les parachutistes français en Algérie. Le jeu est comme d’habitude assez bien ficelé et les effets spéciaux époustouflants. Il est a parier que les passionnés de jeux vidéo syriens et ils sont nombreux trouveront des dizaines d’erreurs dans ce jeu dont la sortie officielle est prévue le 25 octobre 2019 (des versions piratées en Europe de l’Est seront probablement disponibles une semaine avant).

L’obssession exceptionnaliste du bien mène ainsi au mal selon le nouveau cru de ce jeu très populaire. C’est un peu le thème de l’Étoile Noire (Dark Star) ou de l’Étoile de la mort (Death Star) de la guerre des étoiles.

Conclusion : les guerres par proxy sont moralement répréhensibles, voire inacceptables, mais nécessaires pour le bien de l’empire.