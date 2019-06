Le chef autoproclamé de Daech ou l’État Islamique en Irak et au Levant, devenu plus tard, marketing optimisé oblige, l’État Islamique (EI ou IS-Islamic State/داعش) aurait bénéficié à plusieurs reprises de vols spéciaux assurés par une petite compagnie aérienne privée, en fait une société- écran enregistrée dans un pays d’Europe orientale.

Selon une source proche des renseignements de l’Armée de l’air syrienne, Abou Bakr Al-Bagdadi bénéficie d’un soutien logistique incluant un transport aérien par jet privé non-immatriculé et non-balisé. Les vols clandestins d’Al-Bagdadi sont suivis et protégés par le Centcom ou commandement central US au Moyen-Orient.

Si cette information s’avère correcte, cela corrobore les informations faisant état du déplacement de combattants de Daech de Syrie/Irak vers l’Afghanistan à bord d’avions cargo militaires US de type C-17 ou vers la Libye à bord d’avions cargo ukrainiens de type Antonov et Ilyouchin.

Nos sources disposent d’un inventaire exhaustif concernant ces déplacements clandestins par voie terrestre et aérienne et soulignent que des dizaines de soldats syriens et irakiens sont morts sous les obus et les missiles d’hélicoptères d’attaque US ou d’avions de la coalition internationale à chaque fois qu’ils tentaient d’intercepter les convois terrestres “VIP” de Daech.

Les services de renseignement des instances autonomistes kurdes aussi bien en Syrie qu’en Irak sous-traitent pour la CIA, le Mi6 britannique, la DGSE française et le BND Allemand et le Mossad israéliens toutes les opérations clandestines relatives aux guérillas par proxy, la levée de nouvelles recrues, les déplacements de combattants ou les opérations spéciales liées à Daech en plus d’assurer l’escorte, la protection et l’infiltration des militaires et des instructeurs de l’OTAN.

Donné pour mort à Mossoul, Abou Baker Al-Bagdadi aurait bénéficié d’un programme de protection de la CIA et a été ressuscité pour de nouvelles missions qui peuvent inclure le Sahel à partir du Sud libyen.

Officiellement, cet individu passé par les camps militaires US en Irak, est un très dangereux terroriste, recherché mort ou vif par la coalition internationale.