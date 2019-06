Huawei affirme vouloir continuer à utiliser Windows et Android sur ses appareils mais cela signifie que la firme chinoise a son propre système d’exploitation en réserve

Le géant chinois Huawei va continuer à utiliser les écosystèmes Windows (Microsoft) et Android (Google) mais il semble que la firme dispose de son propre écosystème d’exploitation de réserve qu’elle aurait développé à partir de 2012.

Cela signifie qu’il y a un marchandage secret et des négociations en cours entre Beijing et Washington sur cette affaire extrêmement sensible.

Le géant mondial Google avait mis en garde la Maison Blanche sur la poursuite de ms sanctions ciblant Huawei en soulignant que ces sanctions porteront préjudice à moyen terme à la sécurité nationale des États-Unis et à la capacité des grandes firmes US à dominer le marché mondial. Google affirme également vouloir continuer à travailler et à coopérer avec Huawei en dépit et même en cas d’une interdiction fédérale.

La Maison Blanche a laissé entendre pour sa part que tout est sujet à négociations et que l’affaire Huawei pourrait être utilisée pour parvenir à un compromis avec la Chine dans le cadre de la guerre commerciale en cours entre les deux plus grandes économies mondiales.

Côté chinois, l’allusion est encore plus subtile et on affirme que les systèmes US seront toujours en usage sur les produits de la firme Huawei dont l’avenir proche semble brillant.

