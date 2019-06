Aviation : Les F-35B et F-35C seraient incapables de voler à des vitesses supersoniques sans endommager leurs revêtements et leurs structures

Les déboires de l’avion de combat furtif de cinquième generation JSF Lockheed Martin F-35 continuent : les versions livrées à l’US Navy et au Corps des Marines des États-Unis ont non seulement des problèmes de structure et de revêtement mais ne peuvent voler longtemps à des vitesses supersoniques sans endommager le revêtement “Stealth” et les myriades de capteurs sur la surface arrière de l’appareil.

Les F-35B (Marines) et les F-35C (US Navy) seraient donc incapables de voler longtemps à une vitesse supersonique sans subir de sérieux dommages et perdre leur “invisibilité”.

Cela signifie que les F-35B et F35C auraient des difficultés à intercepter un appareil hostile évoluant à des vitesses supersoniques.

L’avion de combat le plus cher de l’histoire a par conséquent une vitesse maximale bridée à Mach 1.6, ce qui fait de lui l’un des avions de combat modernes ayant la vitesse maximale la plus réduite.

En réalité les problèmes d’ingénierie dont semble souffrir le programme ne sont point imputables aux ingénieurs et techniciens mais aux administrateurs sous influence des puissants lobbies parasitant le gigantesque complexe militaro-industriel US. Et il semble bien que pour ces dernier le profit passe avant tout concept d’efficacité. Les États-Unis avaient l’habitude de produire d’excellents avions de combat de par le passé mais depuis le programme JSF F-35, il semble que le complexe militaro-industriel patauge dans des sables mouvants et qu’il n’arrive plus à se débarrasser des pesanteurs bureaucratiques et par dessus tout des ingérences de lobbies d’affaires plus intéressés par les rétro-commissions que par les intérêts stratégiques américains.

