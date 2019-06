F-15E & F-15D Strike Eagle (Gung Ho Video)

Le design du McDonnell Douglas F-15 pouvait être considéré comme futuriste vers la fin des années 80 et le début des années 1990. Il ne l’est plus depuis une décennie.

Son design est nettement obsolète en dépit de l’extrême développement de son avionique et autres systèmes embarqués.

Le défunt F-14 Tomcat de l’aéronavale US avait un bien meilleur design. L’Iran est le seul pays au monde a avoir encore des F-14 plus ou moins operationnels.

Le Boeing F-15E, dérivé du F-15 mais dont il diffère dans la conception, est encore meilleur sur ce registre que le nouveau F-35, un avion de combat de cinquième génération qui ressemble à un fer à repasser.

Le 29 juin 1981, un Mig-25PDS des forces aériennes syriennes a abattu un F-15 israélien au dessus du Liban avec deux missiles Air-Air R-40 (AA6 Acrid).

Le 09 juin 1982, un Mig-21 syrien put toucher un F-15D de l’U.S Air Force avec un missile R-60 (AA8 Aphid) après un bref combat aérien tournoyant dans lequel l’agilité du Mig-21 fut une grosse surprise. Le F-15D US fut fortement endommagé mais parvint à atterrir en Israël.

Le 04 octobre 1983, deux Mig-23ML syriens ont abattu deux F-15 israéliens et le 04 décembre 1983, un autre F-15 israélien fut abattu par la DCA syrienne alors qu’il était poursuivi par des Mig-23 des forces aériennes syriennes.

Le 18 janvier 1991, un F-15E de l’U.S Air Force fut abattu par la DCA irakienne au premier jour de l’opération Desert Storm (Tempête du Désert). Le jour d’après, un autre F-15E fut abattu par un missile Sol-Air SA-2E. Les deux membres d’équipage réussirent à s’ejecter mais furent capturés par les irakiens.

Le 30 janvier 1991, deux Mig-25PDS irakiens interceptent des F-15 US en patrouille entre Bagdad et la frontière iranienne. L’un des Mig-25PDS irakien tira un missile Air-Air R-40 sur ce qu’il croyait être une cible sans en avoir la confirmation. Mais très peu de temps Après les mêmes Mig-25PDS irakiens tombent sur les F-15 US à l’est de Khan Banu Saad et font face à un intense brouillage électromagnétique. Le premier Mig-25 irakien tira un missile Air-Air R-40 (AA6 Acrid) tandis que les F-15 tiraient des missiles Air-Air AIM-7 Sparrow. Le missile Air-Air irakien explosa près d’un des F-15 et l’endommagea. Aucun missile Air-Air Aim-7 Sparrow ne put atteindre les Mig-25PDS irakiens. Les F-15 US lancèrent cinq autres missiles Air-Air AIM-7 Sparrow de suite tandis que les Mig-25 irakiens prenaient la direction du Nord. Aucun missile ne put atteindre les Mig-25. L’un de ces dernier se retourna vers les F-15 US. L’un des appareils US tira deux missiles AIM-7 sur l’appareil irakien mais celui-ci avait réussi à éviter les missiles AA et se dirigeait droit sur les F-15 US à plus de Mach 2 avant de bifurquer vers l’Ouest. Les F-15 américains échapperont au pire. Deux autres Mig-25 irakiens furent ciblés par des missiles Air-Air par des F-15 US lors de leur atterrissage sur la base aérienne de Tammuz (ouest de Bagdad) et l’un des missiles US (Sparrow) s’écrasa sur la piste d’atterrissage derrière l’imposant Mig-25 sans réussir à l’atteindre. Les deux F-15 US battirent en retraite et l’un d’eux s’écrasa dans le nord de l’Arabie Saoudite.

Le 07 avril 2003, un F-15E est abattu près de Tikrit (Nord de l’Irak) et ses deux pilotes tués. Le 18 juillet 2009, un autre F-15E est perdu dans le centre de l’Afghanistan et ses deux pilotes tués.

Le 22 mars 2011, au premier jour de l’assaut général de l’OTAN sur la Libye, un F-15E de la base RAF Lakenheath est abattu au dessus de Benghazi durant l’opération “Odyssey Dawn”. Les deux pilotes parvinrent à s’énerver et furent récupéré par des rebelles libyens supplétifs des forces de l’OTAN. Le crash fut officiellement admis comme un accident mais en réalité le F-15E avait tenté une manoeuvre d’évitement avec des réservoirs auxiliaires externes pour échapper à un missile Sol-Air. Ce fut d’ailleurs le seul missile Sol-Air de portée moyenne tiré par les forces de Gaddafi durant toute la durée du conflit. Il n’a pas fait mouche mais a indirectement réussi à abattre le chasseur-bombardier US.

