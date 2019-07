Le gouverneur de Damas visite les victimes du raid aérien israélien le plus complexe et le plus sophistiqué de l’histoire militaire du Moyen-Orient

Il semble que le dernier raid israélien sur Damas et Homs depuis le Liban ait mobilisé l’ensemble des ressources technologiques d’Israël et impliqué des armes, des munitions et des tactiques nouvelles, jamais utilisées jusqu’ici.

Le raid a mobilisé une trentaine d’appareils, des dizaines de drones et tous les radars et les moyens de guerre électronique de l’Armée israélienne. Les israéliens n’étaient pas seuls : ils avaient l’appui logistique et actif de trois grands pays de l’OTAN.

Les technologies et la tactique utilisés dans ce nouveau raid que l’on peut qualifier de massif ont étonné les militaires russes et ont pris de court les syriens. C’est une attaque fort élaborée, complexe, sophistiquée et assez risquée si le Liban avait une défense antiaériennes. Ce qui n’est pas le cas.

Ce raid fut contré par la bulle antiaérienne syro-russe et des missiles hostile ont bien été interceptés et détruit. Mais des missiles et des bombes ont pu atteindre plusieurs positions militaires syriennes ainsi que des bâtiments civils en plusieurs endroits de Damas jusqu’à Homs, causant la mort de plus d’une vingtaine de personnes dont des enfants et un bébé en bas âge.

Ce raid intervient alors que l’Armée syrienne est confrontées à des combats quotidiens dans le nord de Hama et le sud d’Idlib.

A Moscou, le choc est passé. Les russes étudient minutieusement les technologies nouvelles mise en oeuvre par les israéliens et leurs alliés dans ce raid pas comme les autres.

