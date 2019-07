Algérie : 28 aéronefs mobilisés pour le plus grand pont aérien entre l’Algérie et l’Égypte pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations

Comme nous l’avons évoqué ici, l’Algérie a mobilisé neuf aéronefs de transport militaires pour l’acheminement de supporters au Caire pour assister à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui opposera vendredi prochain l’Algérie au Sénégal.

Au total, 28 aéronefs civils et militaires seront mobilisés pour la seule journée de jeudi dans ce qui s’apparente à l’un des plus grands pont aériens jamais établis entre l’Algérie et l’Égypte.

Des milliers de supporters algériens déferlent sur Le Caire et tout porte à croire que les chiffres donnés par le commandement de l’Armée de l’air algérienne concernant les capacités de transport des avions cargo militaires (officiellement entre 900 et un millier de supporters) à cet effet seront largement dépassés.

L’Algérie et le Sénégal se sont déjà affrontés en début de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tient en Égypte. L’équipe algérienne dirigée par Djamel Belmadi avait gagné la première rencontre par un but à zéro. Les deux sélections se retrouvent en finale et vont se battre jusqu’au bout pour le sacre africain.

En Algérie, la population ne s’intéresse désormais qu’au football et il semble que ce dernier ait réussi à éclipser ce que certains appellent le “Hirak” ou ce qui était initialement un mouvement populaire massif de protestation contre “le système politique et économique” et qui s’est soldé par la chute fracassante d’une partie de l’ancien régime, l’emprisonnement de deux ex-premiers ministres, de plusieurs ministres, de généraux à la tête des services de renseignement, la déstructuration de la police politique et la fin de quasi-totalité des richissimes oligarques liés aux réseaux souterrains de la Françafrique.

