Épilogue : la fin du Maverick

A surveiller :

Le retour des blackouts (pannes du réseau électrique) au Venezuela et perfectionnement de la électromagnétique en depit du déploiement de contre-mesures par des équipes russe et chinoises ;

Le démantèlement d’une des plus importantes cellules d’espionnage de la CIA en Iran avec en prime, la diffusion et l’exposition de photographies d’agents traitants-une première, ce qui est considéré comme un délit criminel aux États-Unis en vertu d’un nouveau projet de loi proposé à la Chambre des Représentants ;

Les opérations de brouillage du GPS (Global Positioning System) militaire US se poursuivent en mer Baltique, en Pologne, à Chypre, en.Turquie, en Syrie, au Liban, dans le golfe Arabo-Persique et désormais en Afghanistan. Washington est en train d’étudier de nouvelles contre-mesures et pourrait même modifier le système et c’est à cette fin que le Pentagone s’apprête à lancer une nouvelle constellation de satellites classés top secret ;

Des policiers et surtout des éléments des CRS continuent à se suicider ou à être “suicidés” en France en dépit d’une culture du déni et de l’impunité. Il s’agit d’un phénomène fort inquiétant depassant de par son ampleur la vague de suicides ayant affecté France Telecom les années précédentes. Si certains policiers se sont effectivement donné la mort, d’autres ont sûrement fait les frais d’exécutions commises par une sorte d’escadron de la mort agissant en dehors de la loi. L’effet d’entrainement et l’esprit de meute laissent peu de place à la réflexion et ont créé un climat horrible au sein des forces de l’ordre en France. A cela s’ajoute la longue tradition de l’Omerta et le déni voire l’amnésie érigés en tradition. Avec la radicalisation du régime politique corrompu et son déni têtu de la réalité, ette vague de “suicides assistés par des tiers” risque fort de se poursuivre ;

La Russie en Afrique sahélienne : après avoir mis un pied, voire les deux pieds en République Centrafricaine, les russes continuent leur “exploration” des opportunités géopolitiques et géo-économiques dans ce qui est communément désigné comme le pré-carré néo colonial francais. La réussite spectaculaire du Groupe Wagner (une sorte de Blackwater russe) en Afrique centrale y serait pour beaucoup ;

La Corée du Nord a achevé le developpement d’un nouveau char de combat adapté du T-80 et profondément modifié : missiles Sol-Air sur la tourelle, missiles antichar Kornet comme arme d’appoint, nouvelles mitrailleuses coaxiales, nouveau canon de 125 mm, nouvelle motorisation et blindage réactif. Ce char serait adapté au terrain accidenté et montagneux ;

La Corée du Sud veut se doter d’un porte-hélicoptère et d’un porte-avion d’ici 2026-2027 et Séoul étudie l’impact qu’aurait eu la RMA (Révolution dans les Affaires Militaires) sur la machine de guerre US depuis les années 90 ;

Le front semble stabilisé en Tripolitaine et les protagonistes du conflit libyen reçoivent des renforts en armes et en matériel des mêmes fournisseurs. Khalifa Haftar semble bloqué à l’entrée de Tripoli où ses forces ne parviennent plus à avancer ;

Afghanistan : le gouvernement afghan serait particulièrement furieux après les déclarations de Donald Trump : non seulement le gouvernement de Kaboul a été écarté des négociations avec les Talibans (ces derniers ne reconnaissent point ce qu’ils designent comme un gouvernement fantoche ne pouvant même pas assurer la sécurité d’un quartier résidentiel à Kaboul) mais Trump a laissé entendre qu’il pourrait annihiler l’ensemble de l’Afghanistan, ce qui veut dire que ce pays est effevtivement sous le contrôle des Talibans. Ces derniers continuent leur offensive d’été ;

Avec Boris Johnson comme Premier ministre britannique, la tendance été à la télé-réalité et le vaudeville dans le monde politique occidental. On a longtemps cru que la “démocratie” permettait l’arrivée au pouvoir de personnalités médiocres et facilement manipulables au moyen du chantage à la vie privée , or il s’avère que le système en chute libre, permet l’émergence de caricatures de téléréalité. Encore que Trump ou Johnson sont infiniment mieux que le simulacre aliéné dénommé Macron, véritable malédiction qui s’est abattue sur la France.

Le site connaît des perturbations. Sa forme est susceptible de changer. Il pourrait egalement disparaître. Ceci est la nouvelle normalité. De nouvelles alliances inattendues se nouent entre des anciens ennemis mortels. Le monde est devenu fou. Le nivellement par le bas opéré par les systèmes éducatifs et l’effacement des critères du mérite des systèmes d’enseignement ont été aggravés par l’abrutissement des masses par les réseaux sociaux. Paradoxalement, le nombre de “Docteur es” et de PHD n’a jamais été aussi élevé. C’est l’époque de la débilité et de la futilité (du déjà-vu dans l’histoire humaine).

Il n’y a plus de place pour les esprits libres, devenus les nouveaux parias. Signe qui ne trompe pas, la suite de Top Gun : Maverick, 33 ans après le premier Top Gun, un film de propagande hollywoodien ayant boosté les recrutements au sein de l’U.S Air Force de 500 % à la veille de la guerre du Golfe de 1990-1991 souligne l’histoire d’un Maverick bloqué au grade de capitaine après plus de trente ans de carrière au sein de l’Aéronavale…encore heureux que le personnage joué par Tom Cruise, un adepte de la secte de Scientologie et d’une autre secte fort moins connue, ne s’est pas suicidé en se jetant sur une tour de contrôle ou sur le deck d’un porte-avions.

Libre, on vous écarte. Vous êtes officiellement un marginal. Un misfit.

Le monde change. Nous sommes probablement les derniers dinosaures encore en vie. Les ennemis d’hier sont les alliés d’aujourd’hui. Les alliés ne sont plus vraiment des alliés et les pays qui se considèrent comme ennemis sont en réalité de grands amis. Le Grand Turc pourrait enseigner cet art nouveau ancien à Harvard…

Il n’y a plus de liberté nulle part. Nous sommes tous fichés pour nos opinions. Les sociétés moutonnières prolifèrent et le conformisme bête et béat aurait été parfait si les esclaves ne se plaignent pas d’une imposition infernale et d’une indigence dans tous les domaines. Un esclave isolé qui râle n’a aucune chance face au système d’où l’aliénation officielle.

Ce site pourrait disparaître à tout moment. Je vous remercie personnellement pour votre intérêt et votre soutien.

PS : il y a 33 ans, le F-14 Tomcat avait un bien meilleur design que le F/A 18 Super Hornet de 2019…

