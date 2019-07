La Russie accuse officiellement les États-Unis de trafic de pétrole avec la complicité de Daech en Syrie du Nord

Moscou a officiellement accusé Washington d’avoir déployé des troupes en Syrie pour contrôler le trafic et le marché noir du pétrole de Daech.

Des forces US en Syrie sont impliquées dans le trafic de pétrole et de la drogue

La Turquie est également associée à ce trafic qui lui assure un pétrole très bon marché.

Washington a offert des armes et des équipements de guerre à des forces arabes er kurdes qu’il a mis sur pied pour cibler les infrastructures énergétiques et les objectifs militaires syriens en échange d’un pétrole quasiment gratuit.

La base US d’Al-Tanf dans le désert des confins syro-irakiens est utilisée par les Americains pour contrôler le très lucratif trafic de stupéfiants en provenance d’Afghanistan au Levant à destination de l’Europe orientale et centrale. Dans la foulée, Washington et Ankara disposent d’un pétrole bon marché et bénéficient du pillage de l’économie syrienne.

Moscou et l’Iran n’ont cessé d’accuser Washington d’avoir crée Daech, un épiphénomène d’Al-Qaïda qui a fini par être écrasé par les Armées syrienne, russe et iranienne en Syrie et que les Talibans combattent en Afghanistan.

Publicités

Articles similaires

');