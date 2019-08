Situation sous contrôle après un piratage non conventionnel du site

Pour la énième fois, Strategika 51 a subi une forme de piratage assez élaboré visant sa neutralisation du Net.

Le blocage du site a coïncidé avec le piratage des e-mails personnels et professionnels de l’administrateur ainsi que l’usurpation de son identité.

Depuis le 31 juillet 2019, un ou un groupe de personnes ont crée de faux profils au nom de l’administrateur du site sur Viber et WhatsApp.

Si l’origine des pirates n’est pas établie avec certitude, l’objectif par contre est assez clair cette fois: prise de contrôle de l’administration du blog, modification du code source et suppression du contenu.

Des personnes ou un groupe de personnes veulent manifestement supprimer Strategika 51 du Net.

Durant un peu plus de 48 heures, l’accès aux 4900 articles du site a été totalement bloqué. Tous les liens menaient vers la page d’index, y compris en interne. Une première intervention d’urgence fut entamée suite à un message de notre brave Roc. En vain. Il a fallu de longues heures de travail pour reprendre le contrôle du tableau d’administration du site et une seconde tentative put aboutir le 2 août vers 1600 UTC.

Les piratages de sites et de blogs sont devenus assez communs. Strategika 51 Intelligence (à prendre au sens que l’on donne à ce terme en Français) y a survécu encore une fois. L’aventure continue.

L’un des pirates nous a contacté. Son message incompréhensible en “Novlangue SMS” et totalement incohérent, parsemé d’injures et de menaces d’adolescent attardé, nous a paru assez étrange mais indigne d’être pris au sérieux.

Dans une époque troublée où les valeurs se sont inversées et où le niveau général des population ne cesse de se décaler vers le bas dans le cadre d’une politique délibérée de crétinisation forcée, des gens ont commencé à se transformer en zombies du cyberespace. Ils ne savent plus parler en aucune langue et utilisent de nouveaux codes totalement incompréhensibles du reste. Ils portent en eux le ferment destructeur de la civilisation et des relations entre humains. Ce sont la nouvelle réserve des chiens de guerre dans le cyberespace. Des personnes capables de programmer et d’élaborer des applications, des virus, des chevaux de Troie, des programmes malveillants mais incapables d’articuler la moindre phrase cohérente ou d’utiliser le bon sens. Ce dernier est mal vu. Le bon sens est devenu subversif et est combattu avec virulence par l’ensemble du système et ses détracteurs. Le bon sens ne peut être anachronique.

Un grand merci à nos lectrices/Lecteurs et un remerciement particulier à Roc.

Le Grand Jeu continue. La résistance aussi.

