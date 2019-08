Le Maroc veut acquérir des hélicoptères d’attaque US Ah-64 Apache

Le Royaume du Maroc souhaite acquérir un lot de 24 hélicoptères de combat AH-64 Apache de fabrication américaine.

Le Maroc est l’un des plus grands alliés des États-Unis hors-Otan. C’est également l’un des pays africains offrant le plus de facilités et de bases d’attache et de transit aux forces armées américaines en Afrique. La CIA y maintient plusieurs centres de détention secrets et les interrogatoires ou les traitements “psychologiques” de détenus capturés par les forces US dans le monde musulman sont souvent sous-traités par les services de renseignement marocains.

Les acquisitions d’armes du Maroc sont souvent subventionnées par des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), notamment l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et font l’objet de nombreuses rétro-commisions et de pots-de-vin impliquant les plus hauts responsables du Royaume mais également des intermédiaires français proches des élites dirigeantes et des industriels de la défense.

L’Ah-64 Apache est un hélicoptère d’attaque avancé destiné à la lutte antichar et tout porte à croire que cette demande répond à l’inquiétude grandissante du Maroc et de ses alliés occidentaux et arabes au sujet des redoutables capacités des unités blindées algériennes, équipées de chars de bataille T-90 SA de fabrication russe.

