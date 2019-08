Après l’Europe, Washington envisage de déployer des missiles balistiques de portée intermédiaire en Asie-Pacifique

Washington envisage de déployer des missiles balistiques de portée intermédiaires en Asie, et plus précisément au Japon et en Corée du Sud. L’Australie est également concernée par le déploiement de missiles Sol-Sol US lancés à partir de silos et de rampes mobiles.

Après l’Europe, l’Asie pourrait connaître une fièvre sans précédent de missiles de théâtre ou de missiles balistiques tactiques de portée moyenne et/ou intermédiaire et cela donne non seulement plus de crédit à la doctrine chinoise en la matière (Beijing n’a jamais été Partie à l’INF) mais décrédibilise toute la réthorique, l’exposé des motifs et les raisons sous-jacentes de la stratégie US en matière de négociations avec la Corée du Nord.

Un redéploiement des missiles de théâtre US en péninsule de Corée donnera du poids aux efforts de Pyongyang pour développer ses missiles balistiques de courte portée relevant de ce qu’il désigne comme sa Seconde Artillerie. Il rend également caduque toute l’approche diplomatique US à l’égard de la question coréenne.

