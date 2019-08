Les prouesses secrètes du F-22 Raptor sont-elles réelles ?

La majorité des analystes bien informés assurent que le F-22 Raptor est le meilleur avion de combat jamais conçu au monde et qu’il serait capable de prouesses dignes d’un jeu vidéo à tir infini.

Peu importe si le F-22 Raptor emporte plus de 15 ou 25 missiles Air-Air dans sa configuration de chasseur de supériorité aérienne. Si cet avion de combat fait l’objet d’un culte secret dans les milieux du renseignement US, pourquoi sa production fut-elle brutalement interrompue au profit d’avions de combat encore plus onéreux et beaucoup moins efficaces?

A en croire une source anonyme du renseignement US, un début de réponse à cette question réside dans le fait que le Pentagone ne voulait pas que cet avion tombe entre les mains de ses alliés les plus proches et surtout Israël tout en laissant à ce dernier les bénéfices de la gigantesque corruption générée autour et par le programme du JSF F-35 Lightning 2 via ses lobbyistes et ses relais dans le complexe militaro-industriel.

Le F-22 serait ainsi capable d’abattre facilement et au premier coup n’importe quel avion de combat de quatrième et de cinquième générations actuellement en service.

Nous, on a encore rien vu.

