Syrie : un avion d’attaque au sol Sukhoï Su-22 (Fitter) abattu par un missile Sol-Air rebelle au dessus de Hama, retour sur l’un des principaux avions de combat usés jusqu’à la corde utilisé durant la guerre de Syrie

Et ici un Su-22 de l’Armée de l’air syrienne abattu par surprise par un F/A-18E de l’aéronavale US alors que l’appareil syrien participait à des opérations de soutien aérien à des troupes au sol engagées contre un fief terroriste ou se trouvait des agents de liaison US :

Le vieux Su-22 est usé jusqu’à la corde en Syrie mais il s’est avéré d’une extraordinaire endurance puisque l’appareil peut décoller, voler et atterrir avec un minimum de maintenance, généralement effectuée par le pilote lui-même. Les pneus des trains d’atterrissage sont si endurants qu’ils n’ont pas été changés sur certains appareils de ce type depuis 2014 !

En ce qui concerne le Su-22 abattu hier par un missile SAM rebelle au dessus de Ta’manah au sud de l’enclave rebelle et séparatiste d’Idleb, le pilote a pu s’ejecter et atterrir sain et sauf. Des sources rebelles ont annoncé sa capture mais il semble que son sort soit inconnu. L’organisation terroriste Hay’at Tahrir Al-Cham ou Instance de Libération du Levant a diffusé plus tard une vidéo montrant un pilote répondant au nom de Mohamed Ahmed Sulaiman, présenté comme le pilote du Su-22 abattu le 14 août 2019.

Dans cette vidéo prise par les rebelles d’Idleb, on constate que le pilote n’a pas été directement capturé par l’ennemi après la destruction de l’appareil.

Publicités