Affaire Huawei : la grande rupture prépare le grand schisme logiciel de l’ère numérique

C’est la rupture totale entre le géant chinois Huawei et le gouvernement fédéral americain : Huawei est accusé d’avoir poursuivi une piste B tout en négociant pour temporiser afin de gagner du temps.

Il n’était pas question d’une rupture avec les géants technologiques US en raison de l’interdépendance des industries High Tech dans le monde d’aujourd’hui mais ni Beijing ni Washington n’ont tenu à négocier sur des bases claires sur fond d’une guerre commerciale et technologique exacerbée par une rivalité géostratégique croissante.

La rupture totale entre Google et Huawei apparaît désormais inévitable. Cela créera dans peu de temps un schisme technologique avec la co-existence de deux éco-systèmes logiciels indépendants et probablement non compatibles.

Le président US Donald Trump est furieux et ne veut plus entendre parler de coopération avec Huawei. Les médias système comme le Wall Street Journal, multiplient les attaques obliques contre Huawei en l’accusant d’avoir aidé des gouvernements africains, nommément ceux d’Algérie, de l’Ouganda et de la Zambie, à espionner leurs opposants en oubliant de mentionner le rôle des GAFA (Google-Amazon-Facebook-Apple) dans les révolutions colorées et les manipulations des processus électoraux à travers le monde.

Huawei s’est donc préparé au pire et a accéléré la mise au point de l’éco-système HarmonyOS mais également d’autres logiciels en s’associant avec d’autres partenaires tout en se focalisant sur les processeurs. Une tâche fort difficile mais pas impossible.

L’hégémonie d’Android de Google et de l’Ios d’Apple touche à sa fin.

