Question du jour : que cache l’obssession de Macron sur le “changement climatique” et l’égalité des genres lors du Sommet du G7 à Biarritz ?-par Jean Malquart

Décidément, le président français Emmanuel Macron est de plus en plus bizarre et semble totalement coupé du monde réel qui l’entoure.

Lors du Sommet du G7 à Biarritz, lequel ne veut plus rien dire dans un monde où l’économie est quasiment sinistrée, Emmanuel Macron a tenté d’acculer son homologue US Donald Trump en focalisant sur des sujets que ce dernier considère comme des “supercheries” : le changement climatique et l’égalité des genres (M.Macron devrait penser à nous fixer sur le nombre croissant des mauvais genres…). Que cache une telle obsession ? De toute évidence Emmanuel Macron et sa clique appartiennent au monde ancien, à un ordre révolu basé sur des privilèges de castes et la création de nouvelles taxes imaginaires car comment concevoir qu’une taxe sur le carbone ne serait pas autre chose qu’une taxe sur l’air qu’on respire ? Même l’empereur Vespasien n’y avait pas pensé, lui qui a même taxé les urinoirs à Rome mais revenons au sujet : Macron fait partie des gens qui croient dans leur mégalomanie pathologique que l’homme aurait une influence majeure sur la nature et les cycles climatiques de la terre. Cela dénote à la fois de l’orgueil et de l’ignorance car on ne sait strictement rien à ce sujet. La planète possède ses propres cycles et des rythmes que la science semble à peine découvrir. C’est comme un être vivant qui dispose de son propre système d’autorégulation.

La blague de la taxe carbone, c’est un peu le roi Louis XIV tentant de justifier une taxe sur le froid glacial qui s’est abattu sur l’Europe en son temps (un mini-âge glaciaire) et cela prête à rire. Les partisans de la taxe carbone sont donc ce qu’ils ont toujours été : des escrocs ! Macron est donc un escroc qui veut imposer des taxes sur du vent, les rêves, les pets de vaches et à ce rythme et suivant cette logique tordue bientôt tôt sur la couleur jaune et ainsi de suite.

L’égalité des genres et la parité salariale sont le deuxième balai de notre sorcière mal-aimée et très mal élue (à peine 12 % des suffrages dont la moitié à voté nul). Ces thématiques probablement inspirées à notre Macron par Epstein et Soros au milieu d’une orgie avec des ex-Miss Russie (la collusion russe est loin d’être un mythe n’est-ce pas ?) et autre Miss France pour soulager leurs consciences sont-elles réelles ? Elles visent un objectif bien précis en Occident et inutile de vous faire un dessein. La destruction des sociétés occidentales et leur appauvrissement (intellectuel, culturel, social, etc.) sont des réalités palpables aujourd’hui. Existe-il une différence de salaire entre les hommes et les femmes en 2019 ? Assez de mensonges comme ça. La France va assez mal comme ça pour philosopher sur des chimères.

On a déjà donné M. Macron ! Si cette personne avait un semblant de fierté et de dignité, elle aurait eu le cran de démissionner en voyant le peuple protester chaque samedi dans les villes de France depuis des mois.

Alors cessez vos rodomontades M. Macron et disparaissez à tout jamais ! Vous avez instauré une piètre dictature et vos chaînes TV me donnent la nausée rien qu’en diffusant votre sourire jaune. Moi j’ai toujours mon gilet jaune !

Jean Malquart

