Crise de Hong Kong : Beijing devra tôt ou tard “se mouiller” d’une façon ou d’une autre

Les thématiques choisies par les commanditaires et les “managers” des manifestations anti-chinoises non spontanées à Hong Kong ne laissent subsister aucun doute possible sur la nature des événements secouant la ville-État sous administration chinoise.

C’est une tentative en cours de révolution colorée menée par les factions les plus bellicistes de l’État profond US et ses relais en Grande-Bretagne et dans le reste des pays de l’Alliance Atlantique.

Dernier avatar en date, le choix fort malheureux pour les commanditaires du “# Metoo” (“moi aussi”) trahit les caractéristiques suivants :

1. Les officiers traitants les agitateurs Hong kongais sont en majorité des femmes ou des jeunes libéraux votant démocrates aux USA ou des inconditionnels de Barack Obama et de Hillary Clinton.

2. Ces exécutants à l’esprit “boyscout” sont zélés et ne sont pas parvenus à faire le lien entre les affaires Weinstein/Epstein, la manipulation sociopolitique des élites et le retournement de situation que l’affaire Epstein est en train d’opérer sur les méthodes de contrôle et d’ingénierie sociale visant la création de faux clivages et la manipulation dans la manipulation. Ils sont non seulement aveuglés par l’idéologie et l’exceptionnalisme US mais ne disposent d’aucun recul pour l’analyse globale ;

3. Les commanditaires sont en grande partie de la CIA mais également du Département d’État US.

Beijing le sait et arrive à cerner avec une précision extrême les manoeuvres de ses adversaires à Honh Kong. Cependant, la Chine est paralysée par sa politique tacite du non-engagement. Plus prosaïquement, Beijing ne “se mouille” pour aucune cause et ne prend jamais partie. Mais qu’en est-il lorsque l’ennemi est rentré par la porte dérobée de l’arrière-cour ?

Certaines informations indiquent que des officiels chinois sont enclins à abandonner Hong Kong et à la substituer par sa flamboyante rivale continentale de Shenzen. Cette option est loin d’etre partagée par la direction collégiale chinoise mais se base sur des tendances prospectivistes assez lourdes : d’un point de vue économique, Hong Kong est sur le déclin. Elle ne sera plus jamais ce qu’elle était et cette absence de compétitivité ajoutée à la défiance d’une partie de la population dont la culture n’a pas grand chose à voir avec la culture chinoise encouragent certains à Beijing à dire : “laissons-les avec leur village appauvri et dévasté, dans peu de temps, ils vont venir quémander des aides”. Les militaires chinois voient les choses différemment : ils ne veulent pas d’un second Taïwan qui servirait à la fois de prétexte et de tête de pont aux Armées et marines US en plein territoire chinois. D’un autre côté, il faut éviter à tout prix de tomber dans le piège d’un second Tian-An-Men à l’ère de la désinformation numériques et des révolutions colorées 3.0.

La Chine devra tôt ou tard décider de “se mouiller”. Son pragmatisme commercial l’a tenu à l’écart des conflits en cours du Grand Jeu alors qu’elle est la première puissance ciblée par Washington et ses alliés, lesquels n’hésitent pas à la qualifier de puissance révisionniste et d’ennemi à abattre.

Les dirigeants chinois sont-ils prêts à un changement de paradigme philosophique ?

