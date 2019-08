Crise de Hong Kong : des activistes arrêtés, l’un des meneurs du mouvement séparatiste anti-chinois est né en 1996 et appartient à la même génération manipulable à merci via les réseaux sociaux dans le monde arabe et en Occident

Décidément et aussi paradoxal que cela puisse paraître à priori, il existe désormais des constantes établies dans le domaine de l’ingénierie sociale du chaos par les réseaux sociaux.

Joshua Wong, 23 ans, Secrétaire général du groupe séparatiste Hong-Kongais “Demosisto” est un jeune hyper-branché de la même génération des nouveaux extrémistes identitaires en Europe occidentale et orientale, des adhérents de Daech au Moyen-Orient ou de tous les mouvements ecervelés basés sur des fausses croyances forgées à coups de “memes” et de “statuts” ayant un semblant d’utopisme romantique que les services de guerre psychologiques utilisent pour construire un faux ressentiment ou un clivage fictif dans le cadre de la stratégie de division sociale. Au-delà des différences nationales et ethniques ou des confessions et des spécifiés culturelles, les jeunes générations ayant grandi avec les réseaux sociaux, la globalisation, l’effacement des cultures et le déclin total des systèmes d’éducation et d’enseignement sont toutes vulnérables au discours extrémiste et populiste, voire terroriste.

Ce sont ces jeunes parfois doués mais qui n’ont aucune capacité de recul vu leur manque de vécu qui demeurent la cible privilégiée de la propagande système et ses innombrables branches à vocation normatives, c’est-à-dire créant ou imposant de nouvelles normes sociétales à peu près standardisées à travers la musique, le cinéma, les médias, les réseaux sociaux et la sous-culture consumériste universelle sous couvert de “liberté” et de la sacralité du choix individuel alors que rien n’est libre et que tout est orienté dans le sens d’une seule et unique idéologie.

C’est cela aussi le déclin.

