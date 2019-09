Tout Va Bien Madame La Marquise

La destruction d’un véhicule blindé de transport de troupe ou d’un véhicule blindé d’infanterie est un simple fait divers au même titre que la destruction d’un véhicule automobile de tourisme lors d’un accident routier. Ce fait ne relève en aucun cas ni de la tactique militaire et encore moins d’une quelconque campagne stratégique.

C’est un non-événement. Tout comme le fut le petit cirque du G7 qui ne représente plus rien et dont les pseudo chefs d’État, véritables simulacres de marionnettes désarticulées, n’ont aucun pouvoir de décision réel au sein de leur propres pays.

En Afghanistan, un commando de l’élite des forces spéciales aéroportées US est mort des “suites de blessures infligées au combat” près de Zabul. Le militaire fort expérimenté en était à son troisième déploiement dans ce pays dont on entend presque plus rien ou si : les Talibans Afghans s’attaquent pour la deuxième fois de leur histoire à une grande ville en guise de réponse à la volonté de Washington de maintenir pour plus de cinquante ans un peu plus de 12 000 soldats dans ce merveilleux poste d’observation de l’Asie centrale, la Chine, le Sous-Continent indien et la Russie. Les négociations de paix (excusez du terme) ne sont au mieux qu’un expédient pour gagner du temps.

Ce petit événement passé sous silence mobilise l’ensemble des forces spéciales US du CentCom mais également celles du Commandement Pacifique. La 101e division aéroportée est devenue une unité dédiée à la défense des villes afghanes et ceci est un fort mauvais présage.

Le théâtre grec antique avait plus de prestance.

Le site change de vocation. On vit dans le plus parfait des mondes possibles et tout y est parfait. Le paraître est réel et il n’y a rien d’autre au-delà de l’apparence. La science est superflue de nos jours. La société de consommation et l’escroquerie sont des valeurs géniales. Le mensonge est la valeur suprême. C’est l’âge de l’ignorance 2.0.

Un jour un méga trou noir, du genre de ceux qui avalent des étoiles à neutrons et des pulsars en quart de rotation, finira bien par dévorer notre système solaire.

On change d’enseigne. On va vendre des freluches et des paillettes contrefaites. Cela nous changera un peu de ce monde trop parfait, tellement parfait où tout est bien et tout est beau. Tout va bien Madame la Marquise ! Continuons à manger des brioches. Le monde va bien. Il s’est débarrassé de tout esprit critique et de toute forme de résistance. On est sauvés.

