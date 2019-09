Le Hezbollah affirme que la dernière ligne rouge d’Israël a volé en éclats

Le mouvement politico-militaire libanais du Hezbollah a réaffirmé que l’opération d’Avivim menée par ses combattants le 01 septembre 2019 à l’intérieur des territoires de la Palestine historique occupée en 1948 marque un tournant stratégique majeur au Moyen-Orient.

Pour la première fois en effet, les combattants du Hezbollah libanais ne se contentent pas de mener des opérations au Liban-Sud ou près des territoires contestés et disputés des fermes de Chaba’a mais ont pénétré en profondeur à l’intérieur d’Israël et utilisé des missiles antichar de fabrication nord-coréenne contre un véhicule militaire israélien sans se faire détecter ou repérer.

L’intrusion de commandos à l’intérieur d’Israël entraîne habituellement des représailles militaires massives et disproportionnées contre les pays de départ des combattants même si les gouvernements de ces pays désapprouvent et combattent publiquement de tels actes. Le simple fait d’imaginer une opération telle que celle survenue le 01 septembre 2019 à Avivim était totalement inconcevable tout au long des années 70, 80, 90 et 2000 car cela violait l’un des règles les plus sacrées de la doctrine militaire et stratégique de l’Etat d’Israël.

L’opération d’Avivim suivi par le tir d’un missile anti-navire sur un bâtiment de surface de la marine de guerre israélienne violant les eaux territoriales libanaises ont déjà porté un immense préjudice à la (fausse comme partout ailleurs) côte de popularité de l’inamovible Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dont les cinq mandats records sont entachés par un nombre incalculables d’affaires de corruption.

La plupart des médias et des observateurs (dont votre serviteur ici présent!) ont affirmé que les combattants du Hezbollah libanais ont utilisé des missiles antichars russes 9M133 Kornet pour détruire un véhicule blindé léger Wolf israelien. Or, il s’avère que les missiles utilisés soient des Bulsae-3 nord-coréens que la Corée du Nord a conçu à partir des missiles Kornet que Damas lui avait délivré en 2009, soit deux ans avant le “Printemps Arabe” qui allait prendre la forme d’une guerre générale au Levant.

Les variantes nord-coréennes des Kornet russes se sont avérés d’une redoutable efficacité. Damas en a offert des dizaines de Bulsae-3 au Hezbollah libanais et d’une manière ou d’une autre quelques-uns de ces missiles sont parvenus jusque dans l’enclave palestinienne assiégée de Gaza et sont apparus entre les mains des brigades d’Al-Qods. Depuis lors, plus aucun char Merkava IV israélien ne se risque à faire une incursion dans l’enclave étroite et tous les blindés israéliens se positionnent à une distance de sécurité.

Publicités