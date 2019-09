Confirmation

L’ancien Secrétaire d’Etat US à la Défense Jim “Mad Dog” Mattis vient de confirmer ce que nous avons toujours rapporté sur les capacités nucléaires du Pakistan. Ce pays est celui produisant le plus grand nombre d’ogives nucléaires par an dans le monde.

Sans rentrer dans des détails qui nous exposerait à d’inutiles poursuites judiciaires et à une exposition médiatique qui ne sera pas du tout en notre faveur, il est utile de rappeler qu’aucune information rapportée sur ce site n’est le résultat de l’imagination même si parfois la conjecture prend le pas sur l’analyse lorsqu’il s’agit de dégager des éléments de prospective rapide.

Cet espace s’adresse au plus grand nombre et s’efforce d’être le plus accessible possible. Il n’a aucune autre vocation que de faire réfléchir les lecteurs et lectrices de passage sur la réalité du monde contemporain et ses crises chroniques suivant un mode non-linéaire et surtout en dehors de la propagande-système.

