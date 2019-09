Afghanistan : Mike Pompeo s’oppose à la conclusion d’Accord de paix très durement négocié entre Washington et les Talibans depuis des mois

Le Secrétaire d’État US Mike Pompeo freinerait des quatre fers la conclusion d’un Accord de paix durement négocié depuis des mois entre Washington et les Talibans d’Afghanistan.

Pompeo, un ancien militaire juge le projet du dit Accord comme extrêmement risqué pour les intérêts stratégiques US.

Ces négociations extrêmement ardues et complexes ont impliqués plusieurs pays intermédiaires et se sont déroulés dans un contexte particulièrement tendu marqué par une recrudescence sans précédant des menaces d’annihilation “nucléaire” du côté américain et la poursuite des opérations militaires “jusqu’au Jour du Jugement Dernier” du côté des Talibans.

Le conflit afghan est le plus long dans lequel les États-Unis d’Amérique se sont militairement impliqués depuis leur proclamation d’indépendance. En dépit de centaines de milliers d’hommes et de plus de 5.7 trillions de dollars US (estimation moyenne), Washington est en butte avec une des plus féroces guérillas de la planète depuis 18 ans sans aucune possibilité de sortie de crise à court et moyen termes.

Sur le terrain, les combats continuent toujours et se distinguent par une violence inouïe mais les médias internationaux passent totalement sous silence ce qui se passe dans ce pays enclavé d’Asie centrale.

