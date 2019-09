Renforcement du partenariat stratégique entre la Russie et la Mongolie : Vladimir Poutine reçu par une garde d’honneur d’élite vêtue comme au temps de Ghengis Khan

La résurrection mongole n’est plus une vue de l’esprit. La Mongolie, un “petit pays” ayant une très grande histoire, est actuellement dirigé par un athlète confirmé et un descendant d’une longue lignée de farouches guerriers des steppes.

La visite d’État du président russe Vladimir Poutine en Mongolie vise avant tout le renforcement du partenariat stratégique russo-mongol et plus particulièrement la réorganisation de l’espace géostratégique eurasien, bousculé par l’OTAN. L’Alliance Atlantique s’intéresse particulièrement à une forme de coopération militaire avec la Mongolie et un contingent mongol a servi en Afghanistan dans le cadre des forces de l’ISAF (International Security and Assistance Force) sous commandement Allemand.

Vladimir Poutine a été accueilli à Ulaan Bator par une garde d’honneur d’élite vêtue comme au temps de Ghengis Khan, le conquérant de l’empire le plus étendu de l’histoire.

Le niveau des échanges entre les présidents Vladimir Poutine et Khaltmaagin Battulga offre un contraste saisissant avec la détérioration du niveau général de la plupart des dirigeants occidentaux et l’adoption d’un style de caniveau digne de la téléréalité la plus crasse comme lors des échanges entre le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien Jair Bolsonaro (lesquelles ont confirmé par ricochet le scandale Benalla) ou encore les “gags” du Premier ministre britannique Boris…

Une nouvelle puissance se lève à l’Est…Cela rappelle la chute de l’Empire Romain d’Occident. Déterminisme historique. Les dès sont jetés.

