Révolution colorée de Hong Kong : les manifestants arborent les drapeaux US, chantent l’hymne national américain, réclament la nationalité US et demandent à Donald Trump d’intervenir militairement pour les libérer de la Chine

De toute évidence, nos pronostics se sont avérés fort justes en ce qui concerne la crise politique en cours à Hong Kong. Après avoir demandé à cor et à cris la nationalité britanniques, les jeunes manifestants Hong kongais se sont dirigés en masse vers le consulat général des États-Unis d’Amérique dans cette cité-État sous supervision spéciale chinoise pour chanter l’hymne américain, réclamer la nationalité US et demander à Donald Trump de les libérer du joug chinois.

La majorité absolue des protestataires est trop jeune pour avoir connu le mandat britannique qui a pris fin en 1997. D’autres plus vieux sont des nostalgiques de l’époque du Gouverneur britannique et ne supportent pas la culture continentale. Enfin, les milieux du jeu et les réseaux corrompus sont extrêmement contrariés par la politique drastique et très dure de Beijing à l’égard du moindre soupçon de corruption.

La crise de Hong Kong est donc une révolution colorée presque caricaturale par excellence et tout autre commentaire à ce sujet est une pure perte de temps.

