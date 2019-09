Algérie : une bande en chasse une autre

En Algérie, une bande a chassé la moitié d’une bande au pouvoir et est en train de faire main basse sur le pays. La nouvelle bande mafieuse n’a rien à envier à l’ancienne bande et le sort du plus grand pays d’Afrique de par la superficie demeure fort incertain.

Le terme de “bande criminelle” a été usitée pour la première fois en Algérie par le Chef d’état-major des Armées et vice-ministre de la défense pour désigner les oligarques et les hauts responsables civils et militaires ayant soutenu ce que ses partisans appellent l’ancien régime.

Mais il ressort que le régime Algérien n’a pas changé d’un iota et que les responsables les plus corrompus sont en train d’être nommés en dehors de tout cadre réglementaire légal.

Nous y reviendrons.

Publicités