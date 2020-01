A Propos

« Tout s’écoule ». Héraclite d’Ephèse.

Dans un monde à la réalité mouvante de plus en lus incertains dans ses représentations conceptuelles où le risque est désormais un des corollaires des stratégies opérationnelles de l’expansion économique et non plus une menace aux affaires, tout n’est plus qu’apparence et faux semblants, y compris la posture stratégique d’acteurs rationnels dans un jeu aux règles plus ou moins convenues. La carte n’est pas toujours le terrain et Strategika 51 fournit aux particuliers et aux entreprises des éléments d’analyse similaires sinon meilleurs que ceux issus du renseignement et de la veille stratégique dans leurs acceptions traditionnels. Alliant une approche asymétrique et non linéaire explorant avec un esprit innovant d’autres voies alternatives situées en dehors des sentiers battus ou de la zone de confort de la perception au-delà de l’apparence construite par la narration explicative de l’événement instantané. Notre approche est au croisement de l’analyse systémique et de la prospective avec des résultats concrets pour l’aide de décision ou l’évaluation du potentiel d’une situation. Dans tous les cas, quel que soit le domaine d’extension de la lutte, Strategika 51 ne cessera jamais de surprendre!