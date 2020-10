Services

Nous allons là où peu de personnes osent s’aventurer et nous vous facilitons la prise de contact dans les environnements les plus divers.

Ce sont des outils synthétiques permettant aux décideurs d’appréhender en peu de mots et en un temps de lecture minimal la complexité d’une situation dans un pays ou une région spécifique selon divers paramètres préalablement négociés (temps, conjoncture, évolution diachronique, tendances, etc).

Coaching personnalisé

Évoluer dans un environnement changeant, transnational et pluriformes est un véritable défi pour un opérateur économique. Ce dernier peut soit avancer en tâtonnant et subir les répercussions inattendues de toute approche empirique ou avoir recours à un coaching professionnel et précis. C’est notre métier.

Rapports thématiques Risque-Pays

Composés en matériau plus dense et plus élaboré que les Notes Analytiques Senior, les Rapports Thématique Risque-Pays (RTRP) sont élaborés sur la base d’informations de source libre ou ouverte mais également de première ou seconde source selon les possibilités offertes par l’étude de cas. Notre avantage est le rapport qualité/coût, l’un des meilleurs du marché.