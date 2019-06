La France est de facto un pays mafieux et corrompu

Il faut bien nommer un chat par son nom : Michel Platini est placé en garde à vue pour ses liens avec la Qatar mais les ex-présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande et leurs Smalas respectives, trempés jusqu’au cou dans de gigantesques affaires de corruption avec les pays les plus influents du Conseil de Coopération du Golfe et des pays comme la Libye ou le Maroc, ne sont nullement inquiétés.

C’est la politique du “Deux poids, deux mesures” officiellement en vigueur.

Les médias aux ordres ne font plus leur travail et il n’y a pratiquement plus de travail d’investigation. Les rares journalistes à s’y risquer finissent souvent par mourir de mort naturelle ou comme à Malte et en Slovénie, de mort violente.

Il est de notoriété publique que le monde du football est l’un des plus corrompus qui soient mais pas le plus corrompu. Les politiques font beaucoup mieux et battent des records insoupçonnées en la matière.

Nicolas Sarkozy à lui seul est trempé dans plus de 108 affaires de corruption. Il fut le président qui a failli vendre la France au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, celui qui, ne se contentant point des poches de la riche Betancourt, recevait des dizaines de millions de dollars en dons de la part de Gaddafi et du Roi du Maroc.

Son successeur n’est pas mieux. Il a continué à renforcer l’impunite dont bénéficie la République des copins et coquins. La France est privatisé par un groupe restreint de personnes dont la moralité est fort douteuse. Résultat, en France, le népotisme et la corruption battent des records mondiaux laissant loin derrière des pays qualifiés à tort ou à raison de Républiques bananières où de royaumes fantoches.

Il y a certaines vérités pas très bonnes à dire ou à écrire. Il ne s’agit pas de critiquer un pays mais de mettre en évidence un gros dinosaure évoluant dans un dépôt de porcelaine.

La corruption et l’injustice sont devenus des métiers en France et il faut une sacrée révolution mentale et morale pour y remédier.

Le gouvernement n’existe plus sous la forme traditionnelle que l’on croyait connaître. En lieu et place, il existe une véritable mafia sans code d’honneur.

Cette mafia a créé des enfers fiscaux, administratifs et bureaucratiques régis par la délation, les règlements de compte et des coups bas. Fait aggravant, la justice est encore plus corrompue que le monde politique ou celui du showbiz. Beaucoup de maires sont également l’un des pilliers la corruption mafieuse et malheur à celle ou celui qui osera dénoncer l’innomable. L’omerta est totale.

Les gilets jaunes n’ont pas saisi l’ampleur du désastre qu’ils tentent de dénoncer. Macron a été désigné sous couvert d’élections en trompe l’oeil où le choix des électeurs est conditionné selon un reflexe pavlovien et ce représentant de l’oligarchie très restreinte et étouffante ne partira pas sous la pression populaire. La France est de facto un pays mafieux et corrompu tenant en otage un grand peuple réputé pour sa attachement au droit. C’est une tragédie digne des anciennes mythologies grecques.

How useful was this post? Click on a star to rate it!







Submit Rating Average rating / 5. Vote count:

Advertisements

Like this: Like Loading...