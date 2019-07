Six hypothèses autour du très mystérieux incident de l’AC-31 Losharik dans les profondeurs du cercle arctique

Voici en quelques lignes les principales rumeurs autour du très mystérieux incident du submersible à propulsion nucléaire russe AC–31 (Атомная Станция) Losharik, survenu sous les eaux glacées du cercle arctique et ayant coûté la vie à quatorze officiers de la marine russe.

Le submersible russe ultrasecret de 2000 tonnes, propulsé par un réacteur nucléaire E17 dépend directement du directoire des recherches en eaux profondes des renseignements militaires russes (GRU) et cela a alimenté les plus folles hypothèses. Parmi ces dernières, on a retenu :

1/Le submersible russe aurait tenté d’espionner les télécommunications entre le continent américain et l’Asie en se posant sur un câble sous-marin en fibres optiques et un incident s’est produit ;

2/En complément à la première hypothèse, la station submersible d’intervention dans les eaux profondes aurait été surveillé et suivie par un autre submersible secret US spécialisé dans la traque des “cibles noires” ou “Dark Targets”. Suivant cette hypothèse, le Losharik aurait été endommagé par des moyens hostiles n’incluant pas de torpilles ;

3/ L’hypothèse la plus folle est celle d’une intervention de maintenance impliquant le Losharik dans la réparation, la remise à niveau ou la reprogrammation d’un drone submersible portant une charge thermonucléaire entourée de Cobalt d’une puissance comprise entre 90 et 200 mégatonnes au fond de la mer de Barents. C’est le fameux drone sous-marin du jugement dernier.

4/Une négligence délibérée au niveau du compartiment des batteries a provoqué un incendie et causé la mort d’officiers très expérimentés et spécialisée dans un domaine classé comme ultra-secret par la Russie. Cette hypothèse se heurte à la qualité et les grades élevés de l’équipage ainsi qu’à leur niveau d’habilitation au secret-défense, très rigoureuse au sein du GRU. De plus, deux des victimes de cet incident sont des héros de la Fédération de Russie ;

5/Le AC-31 Losharik aurait été pris par un des nombreux phénomènes marins inexpliqués survenant dans les profondeurs supérieures à – 1800 mètres, or le Losharik peut évoluer jusqu’à une profondeur théorique supposée de – 2350 mètres ;

6/Le AC-31 serait habitué à intervenir sur des sites sous-marins stratégiques comme les câbles de télécommunications dans les profondeurs et cette fois-ci, l’un des sites au fond de l’océan arctique aurait été piégé par les États-Unis ou tout autre puissance hostile à la Russie disposant de solides capacités en matière d’intervention en grande profondeur ; Le Losharik aurait été piégé suivant un autre procédé impliquant des armes à émissions de rayonnement électromagnétique ou acoustique.

Dans tous les cas de figures et devant l’opacité totale entourant cet incident, qualifié de grande perte pour la marine russe et pour la Russie, il semble que la décision de Moscou de réparer au plus vite le submersible mystérieux et de le remettre en situation opérationnelle révèle l’extrême importance de ce programme et des activités secrètes de la Russie dans un domaine très peu connu et dont on ne sait quasiment rien.

