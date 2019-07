De quelques infos étranges ou l’incorrigible tentation coloniale des vieux restes d’empires déchus

Il se passe des choses fort étranges dans le monde ces derniers jours :

Les britanniques jouent aux pirates des Caraïbes à Gibraltar mais également dans le Golfe où le Tanker britannique “British Heritage” (sans jeu de mots ironiques…) aurait été approché par des vedettes rapides appartenant aux forces spéciales britanniques portant un déguisement de bédouins n’ayant jamais pris la mer ! Cette extraordinaire mise en scène visait à rehausser le moral de l’empire en soulignant la formidable puissance de dissuasion des navires de guerre de Sa Majesté britannique et notamment celle du HMS Montrose. L’opération aurait été un succès complet si les iraniens avaient pris part au script. Le problème est qu’aucune vedette rapide de la force de protection du littoral iranien n’était dans les parages. C’est donc une de ces très fameuses opérations d’intoxication psychologique des services de Sa Majesté. Du vent.

La deuxième info intéressante nous vient de la Libye en guerre où le gouvernement français est englué jusqu’à ne plus pouvoir récupérer les armes de ses forces spéciales qui traînent le long de la côte de Tripolitaine mais également loin dans le Sud de la Libye.

Paris a été pris au piège et n’a eu d’autre choix que de reconnaître entre deux mensonges et un océan de non-dit que les “un ou deux malheureux Javelin” ou missiles antichar sophistiqués de fabrication US laissés sur place dans le QG des forces du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar dans la ville de Gharyane au sud de Tripoli appartiennent bien aux forces françaises soutenant les forces Haftar “dans le cadre de la lutte anti-terroriste” (style officiel français humoristique) abandonnés par le Saint-Esprit parti en vacances. Lamentable excuse. En réalité, les forces de Haftar sont conseillées, encadrées et dirigées par des “conseillers militaires français” entre deux rotations dans un centre de vacances et de repos dans la Tunisie voisine dont le gouvernement ne cesse plus de concéder des basés militaires à la France, aux États-Unis et à l’Italie.

Troisième information complémentaire : Londres et Paris ont répondu favorablement à l’appel de Washington visant au renforcement des effectifs des forces militaires mercenaires et régulières au Nord de la Syrie. Quelle aubaine pour les britanniques et les français ! Les Allemands ont refusé d’y envoyer le moindre petit soldat mais que vaut l’Armée allemande de 2019 totalement désorganisée et mise à terre par le passage d’Ursula ? Les anciens empires coloniaux devenus vassaux de l’empire US sont incorrigibles : ils foncent toujours tête la première vers le premier désastre politico-militaire qui se pointe sans la moindre hésitation avant une énième humiliation. Cette fois-ci, Donald Trump que les britanniques et les français méprisent, les utilisent avec brio en Syrie pour que le fiasco retombe sur eux et non pas sur les forces américaines.

Au prochain fiasco… !

How useful was this post? Click on a star to rate it!







Submit Rating Average rating / 5. Vote count:

Advertisements

Like this: Like Loading...