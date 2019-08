Imaginez un peu que le Piemont se rebelle contre l’autorité centrale du gouvernement italien et en arrive à créer des milices armées avec l’aide de la France et de la Turquie pour étendre son influence, capturer des territoires et prendre le contrôle de l’ensemble de la péninsule italienne.

Les forces armées italiennes avec l’aide de gouvernements amis tentera alors de contrer la rébellion et d’enclencher diverses offensives afin de reprendre le contrôle de verrous stratégiques privant les rebelles de toute nouvelle velléité expansionniste mais la communauté internationale crie au massacre et des convois militaires français et turcs pénètrent au Piemont, et donc en territoire italien, pour prêter main forte aux rebelles et leur assurer un soutien logistique. L’un de ces convois est bombardé par l’aviation italienne, provoquant de vives condamnations d’Ankara et de Paris.

Trouvez-vous cela normal ?

C’est un peu ce qui se passe actuellement en Syrie septentrionale où la Turquie intervient militairement au nom de l’OTAN pour aider activement les rebelles d’Idleb a étendre leur territoire et à couper les voies d’approvisionnement et de communication entre le littoral syrien où se trouvent les bases russes et le reste de la Syrie sous contrôle gouvernemental.

Un agresseur qui se lamente d’avoir été frappé par sa victime. C’est le monde à l’envers !

